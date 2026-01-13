Grassobbio carabinieri identificano il pusher grazie ai clienti | arrestato

Durante un servizio di controllo a Grassobbio, i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un uomo di 31 anni, marocchino, irregolare e senza fissa dimora, per spaccio di droga e detenzione illegale di arma. L’operazione è stata possibile grazie all’identificazione dei clienti, che ha permesso di risalire al pusher. L’arresto si inserisce in un’azione di contrasto alla criminalità nel territorio.

Grassobbio (Bergamo), 13 gennaio 2026 – Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un marocchino, di 31 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. L’operazione di lunedì nel comune di Grassobbio, con particolare attenzione all’area adiacente al Parco del Serio, già oggetto di numerose segnalazioni per attività di spaccio. Il servizio, definito “ad alto impatto”, ha visto l’impiego di oltre venti militari dell’Arma, appartenenti ai diversi reparti della Compagnia carabinieri di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Grassobbio, carabinieri identificano il pusher grazie ai clienti: arrestato Leggi anche: Acireale, pusher creativo avvertiva i clienti con un cartello: arrestato dai carabinieri Leggi anche: Disturba i clienti di un locale e reagisce ai carabinieri: arrestato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Arrestato pusher armato nel Parco del Serio: addosso pistola e coltello - Marocchino, classe 1995, irregolare senza fissa dimora, ha cercato di allontanarsi in bici lungo la pista ciclabile. bergamonews.it

Tra Zanica e Grassobbio: «Pusher fuori controllo». Allarme spaccio nel Parco - «Viavai di soggetti tutti i giorni: ci avvicinano o attendono gli acquirenti». ecodibergamo.it

