Dichiara il tuo sì in Comune la campagna di Aido per la donazione degli organi

In Italia, più persone si oppongono alla donazione degli organi quando devono rinnovare la carta di identità. Lo scorso anno, questa tendenza si è vista anche nel Piacentino, dove le opposizioni sono aumentate rispetto al passato. La campagna di Aido, “Dichiara il tuo sì in Comune”, mira a sensibilizzare i cittadini sulla donazione, ma i dati mostrano che c’è ancora molta strada da fare.

Nello scorso anno si è verificato in tutta Italia, (con dati simili nel Piacentino) un aumento delle opposizioni al consenso per la donazione degli organi, al momento in cui in comune si richiede il rinnovo della carta di identità. Questo determina un aumento significativo del tempo di attesa per.

