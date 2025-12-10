All' ospedale di Acireale la giornata di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti

Cataniatoday.it | 10 dic 2025

Domani, 11 dicembre, presso l’ospedale di Acireale, si terrà una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti. L’iniziativa, promossa dal coordinamento locale donazione in collaborazione con il coordinamento aziendale trapianti, mira a informare e aumentare la consapevolezza sull’importanza di questa pratica.

