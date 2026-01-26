Giornata della Memoria gli appuntamenti a Trento

Il 27 gennaio, Trento si unirà alle commemorazioni della Giornata della Memoria, in occasione dell’ottantunesimo anniversario della liberazione di Auschwitz nel 1945. La città organizza eventi e iniziative per riflettere sulle vittime dell’Olocausto e promuovere la memoria storica, nel rispetto della sensibilità e dell’importanza di questo giorno di ricordo.

Anche Trento ricorderà martedì 27 gennaio l’ottantunesimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta nel 1945. In ricordo delle vittime della Shoah e come monito contro ogni forma di discriminazione e privazione dei diritti umani, la città ha organizzato degli appuntamenti per celebrare il Giorno della Memoria. L’appuntamento sarà arricchito da alcuni approfondimenti storico culturali: Mario Cossali, presidente Anpi del Trentino, presenterà una riflessione dedicata a “Due preti nella tempesta: don Guido Bortolameotti e padre Gabriel Romanelli”; Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione museo storico del Trentino, proporrà un’analisi su “1936, l’anno olimpico di Garmisch-Partenkirchen e Berlino”; infine, Marika Losi, responsabile scientifica della Fondazione Fossoli, interverrà sul tema “Persecuzione e internamento degli sportivi.🔗 Leggi su Trentotoday.it

La Giornata della Memoria si avvicina, offrendo una serie di mostre e iniziative organizzate dal comitato.

In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio, il Museo Ebraico di Lecce, insieme al Museo Civico di Bari, al Museo dell'Accoglienza di Santa Maria al Bagno e alle istituzioni, propone una serie di iniziative volte a ricordare e riflettere sugli eventi storici legati alla Shoah.

