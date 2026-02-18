Visite guidate gratuite in tutto Abruzzo per la Giornata internazionale della guida turistica 2026

L'Abruzzo celebra la Giornata internazionale delle Guide Turistiche con visite gratuite in tutta la regione. La iniziativa nasce per rendere omaggio ai professionisti del settore, riconosciuti dalla World Federation of Tourist Guide Associations dal 1990. Quest’anno, le guide accompagneranno i visitatori attraverso musei, parchi e centri storici, offrendo opportunità di conoscere meglio il territorio. L’obiettivo è coinvolgere sia turisti che residenti, promuovendo la cultura locale. Le visite si svolgeranno durante tutto il fine settimana, invitando tutti a scoprire le bellezze dell’Abruzzo.

Sono 17 gli appuntamenti in programma sabato e domenica in tutta la regione; per le prenotazioni occorre contattare il numero telefonico 3341716207 "Chiediamo le prenotazioni entro il 20 febbraio – spiega Rita Pezzella, presidente regionale di Federagit-Confesercenti – perché ci aspettiamo un buon movimento. L'evento, rinnovato ogni anno in tutto il mondo, sarà infatti l'occasione in cui noi guide mettiamo a disposizione la nostra professionalità con visite guidate gratuite aperte a quanti vorranno partecipare, offrendo così l'opportunità di scoprire o riscoprire monumenti del proprio territorio, spesso poco conosciuti".