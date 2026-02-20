Giornata diocesana del malato a Nocera e Pagani

La Giornata diocesana del malato si tiene quest’anno a Nocera e Pagani, dopo che l’evento è stato rinviato lo scorso anno a causa delle restrizioni. La causa principale è stata la pandemia, che ha limitato le attività pubbliche e le visite nelle strutture sanitarie. Ora, la chiesa locale organizza incontri e momenti di preghiera aperti a tutti, con particolare attenzione alle persone fragili e alle loro famiglie. L’obiettivo è offrire sostegno concreto e vicinanza a chi vive momenti difficili. La giornata si svolge nelle chiese e nelle case di riposo della zona.

La Giornata diocesana del malato Nocera assume quest'anno un significato speciale per la Chiesa di Nocera Inferiore-Sarno. La ricorrenza coincide infatti con il dies natalis del servo di Dio Alfonso Russo. Convegno su etica sanitaria e fine vita. Sabato 21 febbraio, alle ore 9.00, presso l'aula "Colella" dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, si terrà il convegno dal titolo "Questioni di etica sanitaria e del fine vita". L'iniziativa è promossa dall'Ufficio diocesano per la Pastorale della salute. Ad introdurre e moderare l'incontro sarà il direttore don Mattia D'Antuono. Dopo i saluti della direttrice sanitaria del Dea Nocera-Pagani-Scafati, Rosalba Santarpia, interverranno: Maurizio Pietro Faggioni, ordinario di Bioetica all'Accademia Alfonsiana di Roma;