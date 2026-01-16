La Flaica Cub Salerno ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori coinvolti nella raccolta rifiuti, nello smaltimento degli ingombranti e nello spazzamento delle aree del Mercato Ortofrutticolo di Pagani-Nocera. La decisione nasce da problematiche relative alle condizioni di lavoro e alla gestione dei servizi, ed è un passo importante per richiedere miglioramenti e maggiore attenzione alle esigenze del personale.

Tempo di lettura: 2 minuti La Flaica Cub Salerno ha proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale addetto alla raccolta dei rifiuti, allo smaltimento degli ingombranti e allo spazzamento delle aree del Mercato Ortofrutticolo di Pagani-Nocera. La decisione arriva dopo mesi di segnalazioni rimaste senza risposta e per condizioni di lavoro che il sindacato definisce ormai insostenibili. “ I lavoratori sono sottoposti a carichi di lavoro eccessivi e operano spesso con mezzi non adeguati e poco sicuri – dichiara Gerardo Rosanova, segretario provinciale della Flaica Cub Salerno -. Non si può continuare a far finta di nulla mentre la sicurezza e la salute delle persone vengono messe a rischio ogni giorno”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Raccolta rifiuti al Mercato Ortofrutticolo Nocera-Pagani: stato di agitazione proclamato dai lavoratori

