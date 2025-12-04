L’attrice e cantante Caroline Pagani ha vinto la Targa Tenco 2025 come Miglior Album a Progetto con il doppio disco “Pagani per Pagani”, omaggio al fratello Herbert Pagani, artista poliedrico attivo tra Italia e Francia. Il riconoscimento, assegnato da una giuria di giornalisti ed esperti della canzone d’autore, premia ogni anno le migliori produzioni pubblicate nel periodo stabilito dal Club Tenco. Il progetto ripercorre la vasta produzione creativa di Herbert Pagani, morto in Florida nel 1988 per una leucemia fulminante. Disegnatore, poeta, cantautore, conduttore radiofonico, pittore e scultore, fu anche ecologista e pacifista, capace di anticipare temi oggi centrali come guerre, pandemie, cambiamenti climatici e rischi dell’iper-tecnologia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caroline Pagani vince la Targa Tenco 2025 con “Pagani per Pagani”