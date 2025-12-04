Caroline Pagani vince la Targa Tenco 2025 con Pagani per Pagani
L’attrice e cantante Caroline Pagani ha vinto la Targa Tenco 2025 come Miglior Album a Progetto con il doppio disco “Pagani per Pagani”, omaggio al fratello Herbert Pagani, artista poliedrico attivo tra Italia e Francia. Il riconoscimento, assegnato da una giuria di giornalisti ed esperti della canzone d’autore, premia ogni anno le migliori produzioni pubblicate nel periodo stabilito dal Club Tenco. Il progetto ripercorre la vasta produzione creativa di Herbert Pagani, morto in Florida nel 1988 per una leucemia fulminante. Disegnatore, poeta, cantautore, conduttore radiofonico, pittore e scultore, fu anche ecologista e pacifista, capace di anticipare temi oggi centrali come guerre, pandemie, cambiamenti climatici e rischi dell’iper-tecnologia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
#interviste Casa Pagani – Caroline per Herbert: nel nome del fratello-padre Caroline Pagani A firma di Alberto Bazzurro "Herbert Pagani chi? Quello che cantava L’amicizia? Quello che importava Les amants d’un jour di Edith Piaf per trasformarla in Albergo a - facebook.com Vai su Facebook
Musica: Caroline Pagani vince la Targa Tenco 2025 con “Pagani per Pagani” - (LaPresse) L’attrice e cantante Caroline Pagani ha vinto la Targa Tenco 2025 come Miglior Album a Progetto con il doppio disco “Pagani per ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Caroline Pagani: "Con Targa Tenco vince la poesia di mio fratello Herbert" - Così all'Adnkronos, Caroline Pagani, attrice, cantante e autrice, commenta la vittoria della Targa Tenco 2025 nella ... Scrive adnkronos.com
Caroline Pagani, una Targa Tenco che passa da Herbert - (di Carlo Mandelli) Tra i nomi protagonisti dell'edizione 2025 del Premio Tenco, che ha preso il via in questi giorni a Sanremo, c'è anche Caroline Pagani. Come scrive ansa.it
Lucio Corsi vince la Targa Tenco con “Volevo essere un duro” - È l’anno di Lucio Corsi, noto al grande pubblico dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, ma attivo nella canzone d’autore già da molto tempo. panorama.it scrive
Un Tenco per ricucire il tempo: il viaggio di Caroline Pagani sulle tracce del fratello Herbert e i sogni futuri - La consegna è avvenuta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo il 23, 24 e 25 ottobre, durante le serate del Premio Tenco 2025. ilmessaggero.it scrive
Caroline Pagani, vincitrice della Targa Tenco 2025, presenta "Pagani per Pagani" - Assegnata a Caroline Pagani la Targa Tenco 2025, per il disco "Pagani per Pagani”, dedicato a Herbert Pagani, fratello di Caroline, tra le figure più versatili della musica, sia nel nostro paese, che ... tgcom24.mediaset.it scrive