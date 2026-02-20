Giorgia Palmas in crisi con Magnini? Durante Ballando abbiamo litigato ma

Giorgia Palmas ha confermato di aver avuto un confronto acceso con Filippo Magnini durante una puntata di Ballando con le stelle. La causa del litigio sarebbe stata una discussione tra loro, nata da alcune incomprensioni sul palco. La showgirl ha precisato che, nonostante gli scontri, il rapporto tra i due non è compromesso. La vicenda ha attirato l’attenzione dei fan, curiosi di sapere come si evolverà questa situazione. Palmas ha deciso di parlare per chiarire la sua versione dei fatti.

Da qualche tempo il mondo del gossip ha acceso i riflettori su una presunta crisi tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Le voci sono nate dopo la partecipazione di Magnini a Ballando con le stelle, e, ospite a Verissimo, la coppia aveva ammesso di aver attraversato un periodo molto complicato. La causa principale non sarebbe stata tanto la gelosia, come ipotizzato da molti, bensì la distanza forzata di quasi quattro mesi dovuta agli impegni lavorativi di Magnini, che avrebbe messo a dura prova la loro quotidianità e serenità familiare. Per mettere a tacere i pettegolezzi, Giorgia Palmas è intervenuta come ospite di Caterina Balivo nel programma La Volta Buona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI nella nuova casa

