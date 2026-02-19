Giorgia Palmas ha deciso di parlare dopo le voci di crisi con Filippo Magnini, alimentate da alcune discussioni recenti. La showgirl ha spiegato di essere felice e di non aver mai messo in dubbio il suo rapporto. Caterina Balivo, durante una trasmissione, ha scherzato su una possibile crisi tra le due, ma Palmas ha replicato subito, rassicurando i fan. La coppia sembra vivere senza tensioni, anche se alcuni commenti sui social avevano fatto pensare il contrario. La verità, però, resta quella dichiarata dalla Palmas.

“Non c’è nessuna crisi”. Giorgia Palmas smentisce i pettegolezzi sulla relazione con Filippo Magnini. Ieri, 18 febbraio, la showgirl è stata ospite del programma “La volta buona”. Nel salotto di Caterina Balivo, Palmas ha negato le voci del settimanale “Oggi” su una possibile crisi con il compagno. L’ex “Paperissima” ha dichiarato: “ Non c’è stata nessuna crisi e non c’è nessuna crisi in corso. È vero che entrambi abbiamo dichiarato di aver litigato tanto, come capita normalmente. Lui ha parlato di queste paci meravigliose, ma la prossima volta lo chiedi a lui!”. Caterina Balivo ha risposto all’intervistata dicendo: “Sì, ma in queste paci meravigliose eravate insieme, quindi c’eri anche tu”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dillo che litigate”: Caterina Balivo ‘stuzzica’ Giorgia Palmas. Ma lei smentisce la crisi con Filippo Magnini

