Filippo Magnini e Giorgia Palmas | Ballando ci ha messo a dura prova Tanti litigi ma non per gelosia

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno condiviso con Verissimo le sfide affrontate durante la partecipazione a Ballando con le stelle. I due hanno parlato delle tensioni e dei momenti difficili vissuti, precisando che non si trattava di gelosia. La loro testimonianza offre uno sguardo sincero sulla realtà di un'esperienza televisiva complessa, caratterizzata da impegno e prove personali.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno raccontato a Verissimo di aver vissuto momenti difficili durante la partecipazione dell'ex nuotatore a Ballando con le stelle. "Messi a dura prova per la lontananza, sono stati quattro mesi difficilissimi", le parole.🔗 Leggi su Fanpage.it

Filippo Magnini: «Con Giorgia Palmas molte discussioni, la lontananza ci ha messo alla prova. Federica Pellegrini mai vicina dopo l'accusa di doping»A Verissimo spazio al racconto intimo e sincero di Filippo Magnini e di sua moglie Giorgia Palmas, ospiti di Silvia Toffanin. La coppia ha ripercorso i ... leggo.it

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: Siamo molto feliciGiorgia Palmas e Filippo Magnini parlano dei loro anni di matrimonio e di un nuovo progetto che comprende una casa che condividono con i loro genitori. libero.it

Verissimo. Earth, Wind & Fire · September. Amarsi senza mai prendersi troppo sul serio Giorgia Palmas e Filippo Magnini vi aspettano oggi alle 15.30 a #Verissimo - facebook.com facebook