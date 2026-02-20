Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni a Sanremo | Fantascienza

Carlo Conti ha negato che Giorgia Meloni sarà presente a Sanremo 2026, definendo le voci come pura fantasia. Dopo aver circolato su alcune piattaforme, il conduttore ha pubblicato un messaggio su Instagram, smentendo ogni possibile partecipazione della premier all’evento musicale. La notizia delle sue presunte apparizioni aveva fatto discutere nelle ultime ore, attirando l’attenzione di molti fan e media. Conti ha quindi chiarito che si tratta di un’ipotesi senza fondamento e che nessuna trattativa è in corso.

Il conduttore del Festival fa chiarezza sulle indiscrezioni delle scorse ore riguardo alla presenza della premier nella serata di apertura Giorgia Meloni non sarà ospite a Sanremo 2026. A dirlo chiaramente è stato Carlo Conti che dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore, attraverso il suo profilo Instagram ha rilanciato il tema bollandolo come "fake": "Questa è veramente grossa. Rasenta la fantascienza", ha scritto il conduttore e direttore artistico del Festival. Il retroscena raccontava di Carlo Conti che in via riservata avrebbe invitato la premier ad assistere alla prima serata del Festival martedì 24 febbraio.