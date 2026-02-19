Meloni | La campagna sul referendum non sia una lotta nel fango Bene Mattarella sul rispetto Le parole di Macron? Sorpresa
Giorgia Meloni ha commentato la campagna sul referendum, sottolineando che non deve trasformarsi in una battaglia sporca. La premier ha apprezzato le parole di Sergio Mattarella sul rispetto, evidenziando l’importanza di mantenere un tono civile. La sua dichiarazione arriva dopo le critiche di alcuni politici e le dichiarazioni di Emmanuel Macron, che ha espresso sorpresa per le polemiche. Meloni ha precisato che la riforma sulla giustizia rappresenta un passo di buon senso, che non riguarda né la destra né la sinistra, ma l’interesse di tutti.
«Ho trovato le parole del presidente della Repubblica giuste, credo sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni, penso che sia giusto il passaggio in cui Mattarella dice che è importante che una istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe politiche». La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a SkyTg24, ha commentato le parole del presidente della Repubblica intervenuto alla riunione ordinaria del Consiglio superiore della magistratura. «Io penso - ha aggiunto la premier - che sia molto importante che questa campagna elettorale referendaria rimanga sul merito di quello di cui noi stiamo parlando. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Meloni e il Referendum: "Tentativo di trascinare la campagna elettorale in una lotta nel fango. Bene Mattarella sul rispetto"Meloni ha commentato il recente referendum, accusando alcuni di voler trascinare la campagna elettorale in una guerra di parole.
Meloni sul referendum: “È un voto sulla giustizia, non sul governo. Tentativo di trasformare le urne in una lotta nel fango”Il presidente Meloni ha spiegato che il referendum riguarda la giustizia e non il governo, criticando chi tenta di usarlo per altri scopi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Referendum giustizia, Meloni: Non è un voto contro di me. Qualcuno vuole la lotta nel fangoLa premier sottolinea l’importanza di mantenere la campagna referendaria sul merito e sul contenuto. Da Mattarella parole giuste e doverose ... quotidiano.net
Ci metta la faccia. L'appello di Di Pietro a Meloni sul referendumNon si lancia il sasso e poi si nasconde la mano. Venga con noi a difendere la riforma sul marciapiede, dice l'ex magistrato. E sulle parole di Mattarella bacchetta Nordio: Magistrati e ministri no ... ilfoglio.it
