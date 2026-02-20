Giorgia Meloni a Sanremo 2026? Fake! | la smentita di Carlo Conti

Carlo Conti ha chiarito che le voci su una possibile partecipazione di Giorgia Meloni a Sanremo 2026 sono false. Le indiscrezioni avevano circolato nei giorni scorsi, alimentando aspettative tra il pubblico. Conti ha spiegato di non aver mai pianificato di invitare la presidente del Consiglio, sottolineando che si tratta di semplici speculazioni. La sua dichiarazione mette fine alle ipotesi su un possibile intervento politico durante la kermesse musicale. La conferma arriva direttamente dal direttore artistico.

Il direttore artistico interviene dopo le indiscrezioni sulla possibile presenza della presidente del Consiglio al Festival. Con un post social definisce la notizia "fake" e chiude ogni ipotesi. Nelle ultime ore una voce insistente aveva iniziato a circolare sul conto del prossimo Festival di Sanremo: la possibile presenza della premier Giorgia Meloni tra il pubblico del Teatro Ariston. L'indiscrezione aveva subito acceso il dibattito, mescolando politica e spettacolo in vista della nuova edizione della kermesse canora. A spegnere ogni polemica, però, è arrivata una smentita netta da parte del direttore artistico e conduttore Carlo Conti.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Giorgia Meloni a Sanremo 2026? "Fake!": la smentita di Carlo Conti Leggi anche: Arriva la smentita di Carlo Conti: “Giorgia Meloni a Sanremo? È fantascienza” Leggi anche: Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni al Festival di Sanremo: “Fake news che rasenta la fantascienza” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanremo, la tentazione di Meloni: passerella all’Ariston per la prima serata; Giorgia Meloni potrebbe partecipare alla prima serata del Festival di Sanremo; Il primo volto noto inquadrato in platea a Sanremo potrebbe essere quello di Giorgia Meloni, con la figlia Ginevra accanto: l'indiscrezione sulla presenza della premier all'Ariston; Nessun big di Sanremo vuole parlare bene di Giorgia Meloni. Lucci fuori dal Quirinale chiede ai cantanti del festival di dire qualcosa di bello su Premier e governo. Sanremo 2026, dopo Meloni pure Conti smaschera la fake news: Nessun invitoDopo Palazzo Chigi tocca a Carlo Conti smentire la fake news su Sanremo 2026. Un invito al Festival in forma privata del conduttore alla premier ... iltempo.it Carlo Conti smentisce la presenza di Giorgia Meloni al Festival di Sanremo: Fake news che rasenta la fantascienzaIl conduttore e direttore artistico della kermesse smentisce l'indiscrezione che voleva la premier in platea durante la prima serata della manifestazione ... tpi.it MILANO CORTINA | Domenica la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali all'Arena di Verona. #ANSA - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Domenica la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali all'Arena di Verona. #ANSA x.com