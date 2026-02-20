Arriva la smentita di Carlo Conti | Giorgia Meloni a Sanremo? È fantascienza

Carlo Conti ha chiarito che non ci saranno ospiti politici a Sanremo, smentendo le voci su un possibile intervento di Giorgia Meloni. La causa di questa precisazione deriva da alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, che parlavano di una presenza speciale della Presidente del Consiglio. Conti ha scritto sui social che si tratta di “fantascienza”, sottolineando che il festival rimarrà concentrato sulla musica e sugli artisti. La decisione di escludere figure politiche è stata comunicata ufficialmente e non cambierà.

Carlo Conti affida ai social la sua verità e spegne sul nascere le voci che volevano Giorgia Meloni ospite d'onore all'Ariston. «È fantascienza», chiarisce il conduttore. In particolare Conti pubblica lo screenshot di un articolo apparso sul web dal titolo "Perchè Giorgia Meloni potrebbe seguire il Festival di Sanremo dalla prima fila dell'Ariston, con su scritto che è un Fake. Nel post di Conti sono ben visbili il titolo dell'articolo e il sommario che recita: "Sarebbe la prima volta per un presidente del Consiglio: l'invito sarebbe arrivato in forma privata da Carlo Conti". Nel pezzo si accenna anche alla presenza della figlia della premier, Ginevra.