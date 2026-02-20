Giochi Paralimpici di Milano Cortina | la Fiamma Paralimpica farà tappa a Padova
La Fiamma Paralimpica arriverà a Padova il 5 marzo, portando la speranza dei Giochi di Milano Cortina 2026. Questo evento simbolico segna l’avvio ufficiale della campagna di diffusione dell’evento paralimpico, che si svolgerà dall’6 marzo. La tappa a Padova coinvolgerà atleti e volontari, rafforzando il legame tra le comunità locali e le competizioni internazionali. La Fiamma attraverserà le strade della città, coinvolgendo anche i cittadini in un momento di grande attenzione verso lo sport inclusivo.
Non meno importanti dei Giochi Olimpci sono quelli Paralimpici che inizieranno il prossimo 6 marzo. ll Viaggio della Fiamma Paralimpica per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 farà tappa a Padova il 5 marzo. Il Viaggio parte il 24 febbraio, subito dopo la Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici, e si conclude il 6 marzo, giorno della Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici. Nei prossimi giorni il Comitato Paralimpico fornirà maggiori dettagli sull’appuntamento che ogni appassionato di sport non può perdere. L’assessore allo sport Diego Bonavina sottolinea: «In questi giorni ci stiamo entusiasmando e divertendo grazie allo spettacolo dei Giochi olimpici Invernali, mentre abbiamo ancora vivo il fresco ricordo dell'emozionante arrivo a Padova della Fiamma Olimpica.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
