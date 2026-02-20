Giochi Paralimpici di Milano Cortina | la torcia ripassa per Padova il prossimo 5 marzo
La Fiamma Paralimpica torna a Padova il 5 marzo, a causa del passaggio dei Giochi di Milano Cortina 2026. L’assessore allo sport, Diego Bonavina, ha confermato l’evento, che si inserisce nel percorso verso le Olimpiadi invernali. La città si prepara ad accogliere la torcia, simbolo di inclusione e solidarietà. La cerimonia si terrà in piazza, con la partecipazione di atleti e cittadini. Padova si prepara a vivere un momento di grande festa e attenzione per lo sport paralimpico.
Ad annunciarlo è l’assessore allo sport Diego Bonavina: «La città ancora una volta è pronta ad accogliere il simbolo dei valori olimpici e paralimpici e sono sicuro che anche questa volta sarà una grande festa» ll Viaggio della Fiamma Paralimpica verso Milano Cortina 2026 farà tappa a Padova. Ad annunciarlo è l’assessore allo sport Diego Bonavina: «In questi giorni ci stiamo entusiasmando e divertendo grazie allo spettacolo dei Giochi olimpici Invernali, mentre abbiamo ancora vivo il fresco ricordo dell'emozionante arrivo a Padova della Fiamma Olimpica. Presto potremo rivivere quelle emozioni, perchè il 5 marzo sarà la Fiamma Paralimpica ad arrivare a Padova, sempre nel suggestivo scenario di Prato della Valle».🔗 Leggi su Padovaoggi.it
