Giochi azzurri short track di bronzo

Lo short track italiano ha conquistato un bronzo nella staffetta di ieri sera, spinto dall’impegno di Andrea Casinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. La squadra ha terminato la finale con un tempo di 6’53”335, superando avversari di alto livello come Olanda e Corea del Sud. La gara si è svolta in un’atmosfera tesa, con i pattinatori italiani che hanno mostrato determinazione e velocità. La medaglia si aggiunge alle prestazioni positive degli atleti azzurri in questa manifestazione.

22.00 Lo short track azzurro non smette di rimpinguare il medagliere dell'Italia. Nella staffetta, Andrea Casinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser, vincono il bronzo chiudendo la finale col tempo di 6'53"335 battuti soltanto dalla fortissima Olanda, oro in 6'51"847, e dalla Corea del Sud, argento in 6'52"239. Quarta piazza per il Canada (6'52"425). Ma non è ancora finita. Tra poco c'è la finale dei 3.000m con Arianna Fontana, l'azzurra più medagliata di sempre, e Arianna Sighel.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Europei short track: l'Italdonne della Fontana d’argento, Nadalini e Confortola di bronzoDurante gli Europei di short track a Tilburg, la staffetta femminile italiana, composta da Valcepina, Confortola, Betti, Sighel e Fontana, si è piazzata al secondo posto, conquistando la medaglia d'argento.

Short track, argento per le azzurre con Arianna FontanaAll'ice skating arena di Assago, nella staffetta sui 3000 metri le donne chiudono al secondo posto dietro la Corea. L'olimpionica raggiunge così 14 medaglie ai Giochi ... rainews.it

Italia d’argento nella staffetta short track. Per Fontana è record: 14 medaglie ai GiochiUn’altra prestazione da applausi per gli atleti azzurri ai Giochi invernali di Milano-Cortina. La staffetta femminile di short track con Arianna Fontana ha conquistato l’argento nella finale dei 3000 ... unionesarda.it