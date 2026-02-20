Giochi azzurri short track di bronzo

Lo short track italiano ha conquistato un bronzo nella staffetta di ieri sera, spinto dall’impegno di Andrea Casinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser. La squadra ha terminato la finale con un tempo di 6’53”335, superando avversari di alto livello come Olanda e Corea del Sud. La gara si è svolta in un’atmosfera tesa, con i pattinatori italiani che hanno mostrato determinazione e velocità. La medaglia si aggiunge alle prestazioni positive degli atleti azzurri in questa manifestazione.

22.00 Lo short track azzurro non smette di rimpinguare il medagliere dell'Italia. Nella staffetta, Andrea Casinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser, vincono il bronzo chiudendo la finale col tempo di 6'53"335 battuti soltanto dalla fortissima Olanda, oro in 6'51"847, e dalla Corea del Sud, argento in 6'52"239. Quarta piazza per il Canada (6'52"425). Ma non è ancora finita. Tra poco c'è la finale dei 3.000m con Arianna Fontana, l'azzurra più medagliata di sempre, e Arianna Sighel.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Olimpiadi, Short track: bronzo Italia maschile, attesa per Fontana Europei short track: l'Italdonne della Fontana d’argento, Nadalini e Confortola di bronzoDurante gli Europei di short track a Tilburg, la staffetta femminile italiana, composta da Valcepina, Confortola, Betti, Sighel e Fontana, si è piazzata al secondo posto, conquistando la medaglia d'argento. L'azzurro Dominik Fischnaller è medaglia di bronzo nello slittino Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Short track, Italia in finale nella staffetta femminile. Fuori gli azzurri nei 1500; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Blog | Olimpiadi: Italia oro nella staffetta mista di short track. Oggi nuova gara per Arianna Fontana - Alley Oop; Il 18 febbraio sarà il giorno dell'Italia a Milano Cortina 2026 tra sci di fondo, biathlon e short track. Short track, argento per le azzurre con Arianna FontanaAll'ice skating arena di Assago, nella staffetta sui 3000 metri le donne chiudono al secondo posto dietro la Corea. L'olimpionica raggiunge così 14 medaglie ai Giochi ... rainews.it Italia d’argento nella staffetta short track. Per Fontana è record: 14 medaglie ai GiochiUn’altra prestazione da applausi per gli atleti azzurri ai Giochi invernali di Milano-Cortina. La staffetta femminile di short track con Arianna Fontana ha conquistato l’argento nella finale dei 3000 ... unionesarda.it la Repubblica. . È arrivato a Bormio, su proposta dell’Italia, l’esordio assoluto dello scialpinismo ai Giochi olimpici. Gli azzurri hanno portato a casa un quinto posto e tanta curiosità anche se si tratta di una versione iper condensata per motivi di logistica e ripre - facebook.com facebook Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera azzurri per la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 Sfileranno con il tricolore domenica 22 febbraio all’Arena di Verona Guarda i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina x.com