Europei short track | l' Italdonne della Fontana d’argento Nadalini e Confortola di bronzo

Durante gli Europei di short track a Tilburg, la staffetta femminile italiana, composta da Valcepina, Confortola, Betti, Sighel e Fontana, si è piazzata al secondo posto, conquistando la medaglia d'argento. L’Italia si è inoltre distinta con medaglie di bronzo di Nadalini e Confortola. La competizione ha visto la squadra nazionale affrontare avversari di alto livello, confermando la crescita e il talento delle atlete italiane nel circuito europeo.

Un argento e due bronzi: è il prestigioso bottino azzurro nella prima giornata di finali agli Europei di short track di Tilburg, nei Paesi Bassi. Sono tutte medaglie conquistate in gare olimpiche: a 19 giorni dal via di Milano Cortina è opportuno chiarirlo. Considerando che, come voluto dai tecnici italiani, la rassegna viene affrontata solo come una tappa di avvicinamento all'appuntamento a cinque cerchi (la punta di diamante Pietro Sighel, per esempio, partecipa individualmente solo ai 1000), il bilancio - seppur inferiore ad alcune edizioni passate - è positivo. In gara, non a caso, ci sono i dieci convocati per i Giochi (cinque uomini e cinque donne).

