Ginnastica ritmica Solaria con merito a Fabriano Raffica di medaglie nella rassegna regionale

Da sport.quotidiano.net 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di ginnastica ritmica Solaria 90 ha vinto diverse medaglie alla gara regionale di Fabriano. Le atlete hanno ottenuto ottimi piazzamenti nelle varie categorie e attrezzi, confermando il buon livello della società nel settore Gold. La competizione si è conclusa con successo per le ginnaste, che ora guardano avanti con fiducia.

Ottimi piazzamenti per l’ Asd Solaria 90 nella gara regionale di ginnastica ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia, specialità Gold di Fabriano nelle diverse categorie e attrezzi. Nella categoria Senior 1 primo posto alle clavette per Aurora Lani, con un esercizio preciso e convincente. Bene anche Cecilia Sperinde, prima al nastro e terza alla palla. Nella Senior 2 Sara Volponi ha ottenuto il primo posto al cerchio, distinguendosi per pulizia esecutiva ed espressività. Nella categoria Junior 2, alle clavette, è arrivato il primo posto di Greta Grottaroli protagonista di una prova solida e ben gestita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ginnastica ritmica solaria con merito a fabriano raffica di medaglie nella rassegna regionale

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica, Solaria con merito a Fabriano. Raffica di medaglie nella rassegna regionale

Approfondimenti su Solaria 90

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli ha una nuova allenatrice: arriva una guru dall’Uzbekistan a Fabriano

Sofia Raffaeli ha una nuova allenatrice: Amina Zaripova, proveniente dall’Uzbekistan, si è presentata ad Ancona in occasione del Campionato Nazionale d’Insieme Gold di ginnastica ritmica.

Ginnastica Ritmica. Bronzo regionale per le atlete della Pgf Ferrara

Le atlete della Palestra Ginnastica Ferrara tornano a casa con un bronzo regionale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Solaria 90

Argomenti discussi: Specialità 2026: le vincitrici della prima prova regionale.

La Solaria 90 fa incetta di medaglie al campionato nazionale ‘Silver winter edition’Si è svolto a Rimini il Campionato nazionale Silver winter edition di Ginnastica ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia. Campionato... Si è svolto a Rimini il Campionato nazionale Silver winter ... ilrestodelcarlino.it

ginnastica ritmica solaria conGinnastica ritmica, Magione fa il pieno di atlete per la prima prova regionale LibertasCinquecentoventi atlete in pedana per la prima prova regionale Libertas di ginnastica ritmica. Le gare, valide per il Trofeo Élite e nei Campionati di Specialità delle categorie A, B, C e D, si sono s ... umbria24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.