La squadra di ginnastica ritmica Solaria 90 ha vinto diverse medaglie alla gara regionale di Fabriano. Le atlete hanno ottenuto ottimi piazzamenti nelle varie categorie e attrezzi, confermando il buon livello della società nel settore Gold. La competizione si è conclusa con successo per le ginnaste, che ora guardano avanti con fiducia.

Ottimi piazzamenti per l’ Asd Solaria 90 nella gara regionale di ginnastica ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia, specialità Gold di Fabriano nelle diverse categorie e attrezzi. Nella categoria Senior 1 primo posto alle clavette per Aurora Lani, con un esercizio preciso e convincente. Bene anche Cecilia Sperinde, prima al nastro e terza alla palla. Nella Senior 2 Sara Volponi ha ottenuto il primo posto al cerchio, distinguendosi per pulizia esecutiva ed espressività. Nella categoria Junior 2, alle clavette, è arrivato il primo posto di Greta Grottaroli protagonista di una prova solida e ben gestita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica, Solaria con merito a Fabriano. Raffica di medaglie nella rassegna regionale

