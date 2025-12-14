Ginnastica aerobica domenica 14 dicembre la Serie A da Monte di Procida | rivivi le emozioni su Sportface TV

Domenica 14 dicembre, Monte di Procida ha ospitato il Campionato Nazionale di Serie A di Ginnastica Aerobica, offrendo uno spettacolo ricco di emozioni. L'evento, disputato in una cornice suggestiva, ha visto protagonisti i migliori atleti del panorama nazionale. Rivivi le emozioni di questa giornata su Sportface TV.

Nello splendido scenario di Monte di Procida e’ andato in scena il Campionato Nazionale di Serie A di Ginnastica Aerobica. La sfida tra i migliori club d’Italia per decretare la società vincitrice dello scudetto 2025. Weekend di grande ginnastica aerobica a Monte di Procida, dove il Pala Pippo Coppola ha ospitato i Campionati Nazionali Serie A, B, Squadra Allievie Gold e Serie D Silver 2025, ultima tappa di una stagione che ha consacrato la crescita del movimento italiano. L’evento, organizzato dalla ASD Chige nel quadro del calendario federale, ha portato in pedana atleti e atlete che hanno brillato ai recenti Mondiali, insieme alle giovani promesse che rappresentano il futuro di questa disciplina in continua espansione. Sportface.it

Ginnastica aerobica, domenica 14 dicembre in diretta su Sportface TV la Serie A da Monte di Procida - Domenica 14 dicembre il Pala Pippo Coppola ospita Serie A, B e Squadra Allievi/e Gold dei Campionati Nazionali di ginnastica aerobica ... sportface.it