Ginnastica aerobica Monte di Procida capitale della Serie A | in scena il Campionato Nazionale 2025 – Rivivi le emozioni su Sportface TV

Monte di Procida si prepara a ospitare il Campionato Nazionale di Ginnastica Aerobica 2025, un evento di grande rilievo che riunisce club provenienti da tutta Italia, atleti di livello internazionale e giovani promesse. Al Pala Pippo Coppola si svolgerà una competizione emozionante, culminando nell’assegnazione dello scudetto 2025, con le emozioni visibili su Sportface TV.

Al Pala Pippo Coppola il grande evento di fine stagione: club da tutta Italia, atleti reduci dai Mondiali e giovani promesse per l'assegnazione dello scudetto 2025. Tutte le emozioni su Sportface TV. Nello splendido scenario di Monte di Procida è andato in scena il Campionato Nazionale di Serie A di Ginnastica Aerobica, appuntamento decisivo della stagione che ha messo a confronto i migliori club d'Italia per l'assegnazione dello scudetto 2025. Un weekend di grande ginnastica aerobica quello ospitato dal Pala Pippo Coppola, che ha accolto i Campionati Nazionali Serie A, Serie B, Squadra Allievie Gold e Serie D Silver 2025, ultima tappa del calendario federale.

