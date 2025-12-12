A Giffoni Valle Piana torna la Festa del Baccalà | tre giorni di degustazioni e musica

A Giffoni Valle Piana torna la Festa del Baccalà, un evento enogastronomico che si terrà dal 12 al 14 dicembre in Piazza del Popolo

A Giffoni Valle Piana torna la Festa del Baccalà. L’evento enogastronomico, organizzato dall’APS Provassi con il patrocinio del Comune, si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 dicembre presso Piazza del Popolo "Vassi".Il programmaLa manifestazione propone per l'intera durata dell'evento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

