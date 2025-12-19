Picentini Itinerari Comuni doppia tappa tra Giffoni Sei Casali e Giffoni Valle Piana

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 dicembre doppio appuntamento con la rassegna “Picentini Itinerari Comuni”, che propone iniziative in due diverse località del comprensorio. A Giffoni Sei Casali, dalle 17.30, il Palazzo di Città ospita il villaggio natalizio “Il Borgo dei Desideri”, mentre a Giffoni Valle Piana, alle 19. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sfratto a Giffoni Valle Piana: sindaco aggredito con un coltello

Leggi anche: Giffoni Valle Piana, arrivano i "parcheggi rosa": nove aree individuate

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

picentini itinerari comuni doppiaPicentini Itinerari Comuni: tappa a San Cipriano Picentino con "A'ncenziata" - L'evento, che ricostruisce un antico rito di accoglienza nuziale, sarà curato dalla compagnia teatrale "Scena Teatro", con l'attenta regia di Antonello De Rosa ... salernotoday.it

Picentini Itinerari Comuni, presentata la terza edizione - Si è tenuta questa mattina, presso la Provincia di Salerno, la presentazione della terza edizione di ... msn.com

Ospitalità e ambiente: il cammino dei Picentini - Undici Comuni dell'area del parco dei Monti Picentini si sono uniti per coordinare le azioni di attrazione turistica. rainews.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.