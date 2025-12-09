Il dramma di Veronica Ewers | Non ho più il ciclo da anni il mio corpo ha ceduto Smetto con la bici

Veronica Ewers, ciclista americana di 31 anni, ha annunciato il ritiro dai social, condividendo il dramma personale che ha affrontato. Dopo anni di pressione eccessiva sulla performance, ha confessato di aver subito gravi conseguenze fisiche, tra cui l’assenza del ciclo mestruale, culminando in una decisione difficile: smettere con la bicicletta.

La 31enne ciclista americana Veronica Ewers ha annunciato il proprio ritiro sui social, raccontando l'incubo ad occhi aperti che ha vissuto, ossessionata dalla performance: "Ho abusato troppo a lungo del mio corpo e il mio corpo ha ceduto. Ho rischiato di morire, sono stanca di sentirmi infelice". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Con l'episodio finale, The Last Frontier sembra voler tirare le fila di un intreccio che per otto settimane ha oscillato fra thriller, dramma familiare, action ad alta tensione e suggestioni da spy story. Il risultato, tuttavia, è un epilogo che più che chiarire, confonde. L - facebook.com Vai su Facebook

Il dramma di Veronica Ewers: “Non ho più il ciclo da anni, il mio corpo ha ceduto. Smetto con la bici” - La 31enne ciclista americana Veronica Ewers ha annunciato il proprio ritiro sui social, raccontando l'incubo ad occhi aperti che ha vissuto, ossessionata ... Riporta fanpage.it