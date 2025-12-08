Valentina Barbieri comica del Gialappa Show in ospedale | Forte stress il mio corpo ha chiesto il conto

Valentina Barbieri, comica e imitatrice del Gialappa Show, ha condiviso la foto del suo corpo steso in un letto d'ospedale: "Sono stati mesi di fortissimo stress e ovviamente il mio corpo ha poi chiesto il conto". Poi i ringraziamenti al fidanzato Thomas Basilico e alla famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Ciao amici, mi dispiace essere così assente ultimamente. Sono stai mesi di fortissimo stress e ovviamente il mio corpo ha poi chiesto il conto…». Valentina Barbieri ha deciso di raccontare ai suoi follower cosa le sta succedendo, pubblicando una foto dal letto d'ospedale.

