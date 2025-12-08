Valentina Barbieri comica del Gialappa Show in ospedale | Forte stress il mio corpo ha chiesto il conto

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentina Barbieri, comica e imitatrice del Gialappa Show, ha condiviso la foto del suo corpo steso in un letto d'ospedale: "Sono stati mesi di fortissimo stress e ovviamente il mio corpo ha poi chiesto il conto". Poi i ringraziamenti al fidanzato Thomas Basilico e alla famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

valentina barbieri comica gialappaValentina Barbieri, comica del Gialappa Show, in ospedale: “Forte stress, il mio corpo ha chiesto il conto” - Valentina Barbieri, comica e imitatrice del Gialappa Show, ha condiviso la foto del suo corpo steso in un letto d'ospedale: "Sono stati mesi di fortissimo ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Valentina Barbieri Comica Gialappa