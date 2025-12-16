Manovra stretta sulle pensioni | tempi più lunghi fino a 6 mesi Giovani novità sul Tfr
La manovra introduce una stretta sulle pensioni, prolungando i tempi di attesa fino a sei mesi. Novità riguardano anche i giovani e il TFR, con l'adeguamento della «finestra mobile». Nel corso di un decennio, l'intervallo tra l'uscita dal lavoro e il ricevimento della pensione raddoppierà, influenzando le tempistiche di accesso ai benefici pensionistici.
Ritoccata la «finestra mobile» e nel giro di un decennio l’attesa tra l’uscita dal lavoro e l’arrivo della pensione raddoppierà. Sì al silenzio-assenso per neoassunti sulla previdenza complementare: due mesi di tempo (invece di sei) per decidere. Xml2.corriere.it
