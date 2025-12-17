Pensioni doppia stretta | tempi più lunghi E il riscatto della laurea varrà molto meno | La Lega non ci sta | presenteremo modifiche 

Il governo introduce una nuova stretta sulle pensioni, con tempi più lunghi e un riscatto della laurea meno conveniente. La Lega si oppone, annunciando modifiche future. Il maxi emendamento mira a contenere la spesa previdenziale, prevedendo risparmi significativi entro il 2035. La riforma segna un passo importante nelle politiche di welfare italiane, suscitando reazioni e dibattiti tra istituzioni e cittadini.

Il governo ha presentato un maxi emendamento che contiene una stretta sulla previdenza. A regime, nel 2035, farà risparmiare circa 2 miliardi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

pensioni doppia stretta tempiIn Manovra arrivano la stretta sulle pensioni e il silenzio-assenso per il Tfr - Primi voti in Senato, l'ok dell'Aula atteso per il 23 dicembre. ansa.it

pensioni doppia stretta tempiManovra, stretta sulle pensioni anticipate: penalizzato chi esce prima - Doppia stretta in arrivo sulle pensioni anticipate, con un allungamento dei tempi per ricevere l'assegno e una penalizzazione del riscatto della laurea. unionesarda.it

pensioni doppia stretta tempiPENSIONI Manovra, pensioni anticipate più lontane: finestre più lunghe e tagli al riscatto della laurea - La manovra introduce una doppia stretta sulle pensioni anticipate, quelle accessibili oggi con 42 anni e 10 mesi di contributi ... statoquotidiano.it

