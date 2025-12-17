Pensioni doppia stretta | tempi più lunghi E il riscatto della laurea varrà molto meno | La Lega non ci sta | presenteremo modifiche

Il governo introduce una nuova stretta sulle pensioni, con tempi più lunghi e un riscatto della laurea meno conveniente. La Lega si oppone, annunciando modifiche future. Il maxi emendamento mira a contenere la spesa previdenziale, prevedendo risparmi significativi entro il 2035. La riforma segna un passo importante nelle politiche di welfare italiane, suscitando reazioni e dibattiti tra istituzioni e cittadini.

