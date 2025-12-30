Spread sotto 67 punti perché i mercati tornano a premiare il debito italiano

I mercati dei titoli di Stato europei si sono aperti con segnali di stabilità, favorendo l’Italia. La penultima seduta dell’anno registra un miglioramento nel rendimento del debito italiano, con spread sotto i 67 punti. Questo andamento riflette una crescente fiducia degli investitori e un contesto di maggiore tranquillità sui mercati finanziari europei.

Il mercato dei titoli di Stato europei ha avviato la penultima seduta dell’anno con un movimento rassicurante per l’Italia. Lo spread, il differenziale di rendimento tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi di pari durata, ha aperto le contrattazioni in calo a 66,6 punti base. Un valore inferiore ai 67,4 punti di chiusura e ai 70 punti di apertura della seduta precedente, confermando un calo del differenziale nelle ultime settimane. Il quadro dei rendimenti presenta dinamiche contrastanti tra i principali Paesi dell’area euro. Il tasso annuo del titolo di Stato italiano a 10 anni si è attestato invariato al 3,5%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

