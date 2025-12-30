Spread sotto 67 punti perché i mercati tornano a premiare il debito italiano
I mercati dei titoli di Stato europei si sono aperti con segnali di stabilità, favorendo l’Italia. La penultima seduta dell’anno registra un miglioramento nel rendimento del debito italiano, con spread sotto i 67 punti. Questo andamento riflette una crescente fiducia degli investitori e un contesto di maggiore tranquillità sui mercati finanziari europei.
Il mercato dei titoli di Stato europei ha avviato la penultima seduta dell’anno con un movimento rassicurante per l’Italia. Lo spread, il differenziale di rendimento tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi di pari durata, ha aperto le contrattazioni in calo a 66,6 punti base. Un valore inferiore ai 67,4 punti di chiusura e ai 70 punti di apertura della seduta precedente, confermando un calo del differenziale nelle ultime settimane. Il quadro dei rendimenti presenta dinamiche contrastanti tra i principali Paesi dell’area euro. Il tasso annuo del titolo di Stato italiano a 10 anni si è attestato invariato al 3,5%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Spread sotto i 70 punti, ai minimi dal 2009: cosa succede al debito pubblico? Previsioni
Leggi anche: Spread, cosa è e perché è importante (influenza anche i mutui). Chiusura sotto i 70 punti, minimi dal 2009
Borse oggi in diretta | Ftse Mib chiude sulla parità. Bene Fincantieri e Italgas. Spread a 69 punti; Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 67,4 punti; Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 67,4 punti; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,4%). Sprint di Diasorin, male Tim e i titoli della difesa.
Spread sotto 67 punti, perché i mercati tornano a premiare il debito italiano - Rendimenti stabili per l’Italia, Bund in rialzo, cosa cambia per gli investitori ... quifinanza.it
I valori di Borsa italiana e spread oggi 29 dicembre 2025 - L’ultimo lunedì del 2025 della Borsa italiana si chiude negativamente. lettera43.it
Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 67,4 punti - Chiude in calo a 67,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 70 segnati in apertura. quotidiano.net
Borsa: Milano chiude debole (-0,38%), pesanti Tim e Leonardo. Sugli scudi Diasorin e Nexi. Lo spread si mantiene sotto i 68 punti #ANSA x.com
Quest’anno, sotto l’albero, c’è spazio anche per i tassi agevolati Con BCC Milano sono disponibili mutui prima casa a tassi agevolati, con possibilità di scelta tra tasso fisso 2,40% (TAEG 2,64%) e tasso variabile Euribor 3 mesi + spread 0,30% (TAEG 2,59 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.