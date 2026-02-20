Germanedo degrado ovunque | Subito controlli seri e tolleranza zero sul modello Pescate

A Germanedo, il degrado si fa sempre più evidente, in particolare nel Parco V Alpini e nelle zone vicino al Villaggio. La causa principale è la mancanza di interventi efficaci da parte delle autorità, che non riescono a fermare il problema. Residenti e commercianti segnalano rifiuti abbandonati e auto vandalizzate che si accumulano senza sosta. Per invertire questa tendenza, alcuni chiedono controlli più severi e una tolleranza zero, adottando il modello di Pescate. La situazione rimane critica, con pochi segnali di miglioramento.

"Quello che sta accadendo al Parco V Alpini e nelle aree attorno al Villaggio di Germanedo è l'ennesima dimostrazione che questa amministrazione ha completamente perso il controllo del territorio". Così Carlo Piazza, candidato sindaco per Lega e Forza Italia a Lecco, interviene dopo le segnalazioni di residenti e commercianti esasperati per le notti di vandalismi, schiamazzi e degrado nella zona del Parco V Alpini. "Bottiglie rotte, lattine, rifiuti ovunque, urina sotto i portici e nei giardini pubblici. Non si tratta di episodi isolati ma di una situazione che si ripete da mesi, soprattutto dal mercoledì al fine settimana.