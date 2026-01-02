Monopattini a Parma Ubaldi | Controlli seri o sospendere il servizio
A Parma, la possibilità di sospendere il servizio di monopattini in sharing è al centro di un'interrogazione di Maria Federica Ubaldi. La richiesta mira a chiarire come l’Amministrazione Guerra intenda garantire controlli efficaci, alla luce delle recenti decisioni di altre città di rimuovere i monopattini per motivi di sicurezza stradale e rispetto delle norme del Codice della Strada.
