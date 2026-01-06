Degrado a Pordenone | bidoni stracolmi rifiuti sparsi ovunque
A Pordenone, il problema del degrado si manifesta con bidoni di raccolta pieni e rifiuti abbandonati in diverse zone della città. Questa situazione, presente anche in aree considerate nobili, evidenzia la necessità di interventi per migliorare la gestione dei rifiuti e il decoro urbano, contribuendo a mantenere Pordenone più pulita e vivibile per tutti i cittadini.
C'è un altro premio al quale Pordenone potrebbe partecipare e visti alcuni scorci, ma anche zone nobili della città, la possibilità di vincere sarebbe decisamente alta. Una sorta di accoppiata decisamente bizzarra: Capitale della cultura e Capitale della Spazzatura. Ci vuole poco a capire il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
