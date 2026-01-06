Degrado a Pordenone | bidoni stracolmi rifiuti sparsi ovunque

Da pordenonetoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pordenone, il problema del degrado si manifesta con bidoni di raccolta pieni e rifiuti abbandonati in diverse zone della città. Questa situazione, presente anche in aree considerate nobili, evidenzia la necessità di interventi per migliorare la gestione dei rifiuti e il decoro urbano, contribuendo a mantenere Pordenone più pulita e vivibile per tutti i cittadini.

C'è un altro premio al quale Pordenone potrebbe partecipare e visti alcuni scorci, ma anche zone nobili della città, la possibilità di vincere sarebbe decisamente alta. Una sorta di accoppiata decisamente bizzarra: Capitale della cultura e Capitale della Spazzatura. Ci vuole poco a capire il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

degrado a pordenone bidoni stracolmi rifiuti sparsi ovunque

© Pordenonetoday.it - Degrado a Pordenone: bidoni stracolmi, rifiuti sparsi ovunque

Leggi anche: Bottiglie di birra e rifiuti sparsi ovunque: un cittadino si rimbocca le maniche e ripulisce la strada

Leggi anche: Campus devastato dai vandali: bidoni esplosi e rifiuti ovunque. Il sindaco: “Puliranno gli studenti”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Topi morti e bidoni stracolmi a due passi da corso Garibaldi: qualcuno salvi piazza Stamira - Che pena dovrà provare Stamira, l’eroina anconetana che durante l’assedio del 1173 diede la vita per rallentare l’avanzata delle truppe imperialiste verso l’allora repubblica marinara dorica. corriereadriatico.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.