Degrado a Pordenone | bidoni stracolmi rifiuti sparsi ovunque

A Pordenone, il problema del degrado si manifesta con bidoni di raccolta pieni e rifiuti abbandonati in diverse zone della città. Questa situazione, presente anche in aree considerate nobili, evidenzia la necessità di interventi per migliorare la gestione dei rifiuti e il decoro urbano, contribuendo a mantenere Pordenone più pulita e vivibile per tutti i cittadini.

