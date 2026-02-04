A Bologna gran risposta di Nkunku | Mai pensato di lasciare il Milan | qui sono felice

Christopher Nkunku ha fatto vedere di essere ancora molto motivato con il Milan. Dopo aver segnato su rigore nel primo tempo, l’attaccante francese ha risposto a chi aveva messo in dubbio il suo futuro in rossonero. Nkunku ha detto chiaramente di non aver mai pensato di lasciare il club e di essere felice a Milano. La sua prestazione in Bologna-Milan ha dimostrato che vuole restare e contribuire alla squadra.

Ha ricevuto offerte da Fenerbahçe, Atlético Madrid e Roma, ma ha rifiutato tutto pur di restare in rossonero: Christopher Nkunku, attaccante del Milan, era chiamato ad una grande prestazione sul campo del Bologna, ieri sera, anche per iniziare a dimostrare le sue qualità con continuità. E al 'Dall'Ara' non ha fallito l'appello. Prima ha provato a mettere in porta Ruben Loftus-Cheek dopo pochi minuti di gioco. Quindi ha 'ispirato' il gol del centrocampista inglese, con il colpo di testa - sul filo del fuorigioco - ben neutralizzato da Federico Ravaglia sul quale si è avventato poi Adrien Rabiot per l'assist al numero 8.

