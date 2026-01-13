Mandillo dei Semi 2026 | a Santo Stefano d' Aveto la 22^ festa del libero scambio di semi e lieviti

Il Mandillo dei Semi 2026 torna a Santo Stefano d'Aveto domenica 18 gennaio, presso il Bocciodromo Arvigo. È la 22ª edizione della festa dedicata al libero scambio di semi e lieviti di produzione casalinga, promuovendo la biodiversità e le pratiche agricole sostenibili. L’evento, organizzato dal Consorzio della Quarantina, si svolge dalle 10 alle 17, offrendo un’occasione per condividere e valorizzare le varietà autoctone.

Domenica 18 gennaio dalle 10 alle 17 torna a Santo Stefano d'Aveto il "Mandillo dei Semi", 22^ edizione della festa del libero scambio di semi autoriprodotti, marze di fruttiferi e lieviti di casa che si terrà presso il Bocciodromo Arvigo a cura del Consorzio della Quarantina.

