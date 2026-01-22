L’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha richiesto ulteriori approfondimenti sul derby Sampdoria-Spezia, previsto al Ferraris il 31 gennaio. Considerata la sospensione temporanea delle vendite dei biglietti e delle adesioni ai programmi di fidelizzazione, si prospetta un possibile divieto di trasferta per i tifosi aquilotti, in attesa di valutazioni ufficiali. La decisione definitiva dipenderà dalle analisi ancora in corso sui rischi connessi alla gara.

Il derby Sampdoria-Spezia, in programma al Ferraris il 31 gennaio, sarà nuovamente vietato ai tifosi aquilotti? Un’ipotesi più che possibile considerando la determinazione pubblicata dall’ Osservatorio per le manifestazioni sportive lo scorso 20 gennaio nella quale "si sospende il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara": viene specificato che "fino all’assunzione di determinazioni in merito, si invita la Lega competente a interessare la società organizzatrice affinché non venga avviata la vendita dei tagliandi e restino momentaneamente sospese le adesioni ai programmi di fidelizzazione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha chiesto approfondimenti. Derby a Genova, trasferta vietata?

