Giovani tra abbandono scolastico Neet e disagio economico | le mappe di Genova quartiere per quartiere

L'articolo analizza la situazione dei giovani a Genova, evidenziando le sfide legate all'abbandono scolastico, alla condizione di NEET e alle difficoltà economiche. Attraverso una mappatura quartiere per quartiere, si approfondiscono i dati e le realtà che caratterizzano questa fascia di popolazione, evidenziando le criticità e le aree di intervento nella città.

A Genova più di un giovane su sei non studia né lavora, entrando così di fatto nell'universo dei “neet”. E più di un ragazzo su dieci abbandona la scuola prima del diploma. E se già questi dati sembrano preoccupanti, in alcuni quartieri le cifre aumentano in maniera allarmante.Sono solo alcune. Genovatoday.it

NEET AND GREET Orientamento, abbandono scolastico e possibilità

