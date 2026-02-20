Genoa Bijlow ha le idee chiarissime | La mia priorità è fare bene qui poi la chiamata della Nazionale olandese arriverebbe in maniera naturale

Il portiere del Genoa, Bijlow, ha spiegato che il suo obiettivo principale è dimostrare il proprio valore con il club. Da quando è arrivato, si concentra nel migliorare le sue prestazioni e contribuire alla squadra. Ha aggiunto che, se le sue prestazioni continueranno a essere positive, sarà naturale ricevere una chiamata dalla Nazionale olandese. Bijlow ha anche commentato i primi mesi in rossoblù, sottolineando l’importanza di adattarsi rapidamente alle nuove sfide. Ora si aspetta di vedere i risultati sul campo.