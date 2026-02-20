Genoa Bijlow ha le idee chiarissime | La mia priorità è fare bene qui poi la chiamata della Nazionale olandese arriverebbe in maniera naturale
Il portiere del Genoa, Bijlow, ha spiegato che il suo obiettivo principale è dimostrare il proprio valore con il club. Da quando è arrivato, si concentra nel migliorare le sue prestazioni e contribuire alla squadra. Ha aggiunto che, se le sue prestazioni continueranno a essere positive, sarà naturale ricevere una chiamata dalla Nazionale olandese. Bijlow ha anche commentato i primi mesi in rossoblù, sottolineando l’importanza di adattarsi rapidamente alle nuove sfide. Ora si aspetta di vedere i risultati sul campo.
Calciomercato Roma: decisione presa per il rinnovo di Mancini. Cosa sta succedendo davvero nell’operazione con il difensore Calciomercato Inter, definita la strategia per l’estate: all-in su Vicario! C’è anche un nuovo nome per la difesa Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Infortunio Lautaro Martinez, l’esito ufficiale degli esami dell’attaccante. Le sue condizioni e quanto starà fuori.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: La nuova arma segreta della skincare è il bakuchiol: spiana le rughe e rimpolpa in maniera naturale
Leggi anche: Oroscopo della settimana: “Pesci, è necessario rivedere le tue priorità. Vergine, hai bisogno di riordinare le idee e le cose, l’Acquario deve fare attenzione ai dettagli”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Genoa, Bijlow ha terminato il rodaggio: l’olandese è ritornato a volare; Justin Bijlow: Nel Genoa impatto fantastico, si può disputare un ottimo finale; Cremonese e Genoa non si fanno male, allo Zini finisce 0-0; Cremonese-Genoa 0-0, le pagelle: è la difesa l'arma in più del Grifone.
Genoa, Bijlow: La mia priorità è fare bene in rossobluIntervistato dall'edizione genovese de La Repubblica, il portiere del Genoa Justin Bijlow ha parlato del suo arrivo in rossoblu, soffermandosi anche sulla possibilità di tornare in Nazionale. fantacalcio.it
Justin Bijlow: Nel Genoa impatto fantastico, si può disputare un ottimo finaleRacconta il nuovo portiere rossoblù: Il primo clean sheet a Cremona mi ha regalato gioia, ma voglio crescere ancora. Con i piedi me la cavo, ma sto attento a ... genova.repubblica.it
La Repubblica Justin Bijlow: “Nel Genoa impatto fantastico, si può disputare un ottimo finale” di Maurizio Moscatelli Racconta il nuovo portiere rossoblù: “Il primo clean sheet a Cremona mi ha regalato gioia, ma voglio crescere ancora. Con i piedi me la cavo, - facebook.com facebook
Justin Bijlow: “Nel Genoa impatto fantastico, si può disputare un ottimo finale” x.com