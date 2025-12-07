Oroscopo della settimana | Pesci è necessario rivedere le tue priorità Vergine hai bisogno di riordinare le idee e le cose l’Acquario deve fare attenzione ai dettagli
Questa settimana il cielo si muove in nodo leggero, che ci sta preparando a un cambio di prospettiva. Il Sole continua il suo viaggio in Sagittario, e quell'energia fatta di ricerca, entusiasmo e visione inizia a farsi sentire sempre di più: uno slancio che ci riporta alla leggerezza, al lasciarsi sorprendere. L'8, 9 e 10 la Luna attraversa il Leone e accende creatività, desiderio di esprimersi, bisogno di sentirsi vivi. Poi, tra l'11 e il 12, si fa più concreta in Vergine, aiutandoci a mettere ordine nelle idee che prima erano solo intuizioni. Il weekend si apre con una Luna in Bilancia che riporta equilibrio, dialogo e la voglia di alleggerire il cuore.
