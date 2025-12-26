De Rossi | Sfidare la Roma è sempre molto particolare Sulla mia esperienza con il Genoa dico una cosa
De Rossi si è ‘confessato’ in una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Ecco alcuni passaggi del tecnico del Genoa sulla Roma e non solo In una lunga intervista ai microfoni di Dazn, De Rossi si è soffermato sulla Roma e non solo. Ecco alcuni passaggi delle dichiarazioni del tecnico del Genoa. SFIDA ALLA ROMA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: De Rossi, uno sguardo a Roma-Genoa: “All'Olimpico da avversario? Sarà particolare”
Leggi anche: Genoa Inter, la cura De Rossi funziona: due rientri per il Grifone per sfidare Chivu!
De Rossi ammette tutto il suo disagio in vista di Roma-Genoa: È una cosa contro natura per me; Pellegrini, niente sfida con De Rossi: si teme un lungo stop, la Roma in ansia; De Rossi: “Con la Roma una sfida contronatura. Ma un giro a fine partita lo farò”; Lo strano Natale di De Rossi: in famiglia a Roma, poi....
De Rossi: “L’esonero a Roma? Dispiace ancora. Ma al Genoa c’è sintonia, è tutto affascinante” - L’allenatore del Grifone in vista del suo ritorno all’Olimpico con il Grifone: “Se mi avessero richiamato sarei tornato anche se non sarebbe stato il passo ... ilsecoloxix.it
De Rossi: «Sfidare la Roma è sempre molto particolare. Sulla mia esperienza con il Genoa dico una cosa» - Ecco alcuni passaggi del tecnico del Genoa sulla Roma e non solo In una lunga intervista ai microfoni di Dazn, De Rossi si è so ... calcionews24.com
Roma, De Rossi rivela il vero motivo del divorzio: quanti rimpianti. Ipotesi ritorno - Da tecnico del Genoa l'ex centrocampista Daniele De Rossi lunedì tornerà all'Olimpico da avversario, Capitan Futuro si confessa a Massimo Ambrosini su Dazn ... sport.virgilio.it
"È contro natura" E no, non è la solita frase detta a cuor leggero. Daniele De Rossi pubblicamente ammette la sua sofferenza che vivrà in questa settimana che lo porterà a sfidare il suo passato - facebook.com facebook
Pellegrini, niente sfida con De Rossi: si teme un lungo stop, la Roma in ansia #pellegrini #roma #romagenoa x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.