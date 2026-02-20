Gemellaggi il sindaco giapponese di Sakahogi accolto a Maranello

Il sindaco di Sakahogi, Takahiro Ito, ha visitato Maranello per rafforzare i rapporti tra le due città. La visita è avvenuta a causa di un accordo di gemellaggio firmato nel 2015, che ha portato a scambi culturali e iniziative congiunte. Durante l’incontro, sono stati discussi progetti per promuovere il turismo e la collaborazione scolastica. La delegazione giapponese ha anche visitato la fabbrica Ferrari, dove ha osservato da vicino la produzione. La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale al ristorante locale.

Si consolida il legame tra Maranello e Sakahogi. Una delegazione guidata dal sindaco della città giapponese, Takahiro Ito, è stato accolta ieri in municipio dal primo cittadino Luigi Zironi e dall'assessore Davide Nostrini. Dopo i saluti istituzionali di benvenuto, gli amministratori delle due città - che hanno sottoscritto un Patto di Amicizia nel 2012 - si sono confrontati sui progetti sviluppati assieme nel corso degli anni e sui futuri scambi culturali, linguistici, economici e formativi che continueranno a coinvolgere anche le scuole superiori dei rispettivi territori, l'IIS A. Ferrari e il Nakanihon Automotive College (NAC).