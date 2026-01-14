Il nuovo questore messinese La Rosa accolto a Palazzo Zanca dal sindaco Basile

Il sindaco di Messina, Federico Basile, e il vicesindaco Salvatore Mondello hanno incontrato oggi a Palazzo Zanca il nuovo questore, Salvatore La Rosa. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale e di collaborazione tra le autorità locali e il rappresentante delle forze dell’ordine, confermando l’impegno comune per la sicurezza e il buon funzionamento della città.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, insieme al vicesindaco Salvatore Mondello, ha ricevuto oggi, mercoledì 14 gennaio, a Palazzo Zanca il nuovo questore di Messina, Salvatore La Rosa, in occasione di una visita di cortesia istituzionale. Il questore La Rosa, messinese, ha assunto l’incarico. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

