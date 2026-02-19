Gb | arresto Andrew re Carlo ' legge deve fare suo corso'

Re Carlo ha affermato che la legge deve agire dopo l’arresto di suo fratello, Andrew. La decisione arriva dopo che il principe è stato fermato per un’indagine legata a accuse di comportamenti illeciti. La notizia ha fatto scalpore a Londra, suscitando molte discussioni tra i cittadini. Re Carlo ha inoltre sottolineato che nessuno è al di sopra della legge, indipendentemente dal ruolo o dalla famiglia. L’arresto di Andrew rappresenta un episodio che potrebbe influenzare l’immagine della monarchia britannica.

Londra, 19 feb. (Adnkronos) - "Voglio dirlo chiaramente: la legge deve fare il suo corso". Così, in una dichiarazione, re Carlo in merito all'arresto del fratello. "Ho appreso con profonda preoccupazione la notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di condotta illecita nell'esercizio della sua carica pubblica - prosegue il sovrano - Quello che seguirà sarà un processo completo, equo e corretto attraverso il quale questa questione verrà indagata nel modo appropriato e dalle autorità competenti. Come ho già detto in passato, (le autorità) hanno il nostro pieno e sincero sostegno e la nostra cooperazione.

