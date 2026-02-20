Gb | ancora perquisizioni a Royal Lodge può essere ispezionato Buckingham Palace?
Le autorità britanniche stanno effettuando nuove perquisizioni a Royal Lodge, a causa di un'indagine in corso. Le operazioni sono avvenute questa mattina e si sono concentrate su alcune stanze private. Gli agenti hanno portato via diversi documenti e dispositivi elettronici. La polizia ha confermato che le ispezioni potrebbero durare ancora alcuni giorni. La possibilità di estendere le ricerche a Buckingham Palace resta ancora aperta. La scena si svolge in un contesto di indagini in corso.
Londra, 20 feb. (Adnkronos) - Le ricerche nel Berkshire sono in corso e probabilmente proseguiranno fino a lunedì, secondo quanto appreso dalla Bbc. Gli agenti della polizia della Thames Valley continuano a perquisire il Royal Lodge, l'ex residenza di Andrew Mountbatten-Windsor. In caso di necessità la polizia potrebbe perquisire anche i magazzini di proprietà di Andrew o il suo ufficio a Buckingham Palace? L'esperto legale Joshua Rozenberg ha detto all'emittente britannica di non essere del tutto sicuro che i magazzini siano protetti dai poteri di perquisizione della polizia previsti in caso di arresto.🔗 Leggi su Iltempo.it
