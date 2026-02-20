Gb | ancora perquisizioni a Royal Lodge può essere ispezionato Buckingham Palace?

Le autorità britanniche stanno effettuando nuove perquisizioni a Royal Lodge, a causa di un'indagine in corso. Le operazioni sono avvenute questa mattina e si sono concentrate su alcune stanze private. Gli agenti hanno portato via diversi documenti e dispositivi elettronici. La polizia ha confermato che le ispezioni potrebbero durare ancora alcuni giorni. La possibilità di estendere le ricerche a Buckingham Palace resta ancora aperta. La scena si svolge in un contesto di indagini in corso.