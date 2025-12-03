Gb | Andrea non riceverà alcuna buonuscita per andar via dalla Royal Lodge
Londra, 3 dic. (Adnkronos) - Ci ha provato, ma pare gli sia andata male anche questa. Andrew Mountbatten-Windsor sperava in una lauta buonuscita e invece molto probabilmente non riceverà nemmeno un penny per andar via dalla Royal Lodge. Secondo il Public Accounts Committee, è infatti estremamente difficile che il fratello di re Carlo ed ex duca di York riceva un compenso dopo aver lasciato la mega villa da 30 stanze nel parco di Windsor. Come parte del suo contratto di locazione, Andrea avrebbe potuto avere diritto a 488.000 sterline (oltre 550.000 euro) per la restituzione anticipata della dimora rispetto alla durata della locazione di 75 anni prevista da contratto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Media Gb, Andrea escluso da eventi di Natale coi Windsor - Il principe Andrea non parteciperà agli eventi previsti per il Natale con i Windsor dopo il nuovo scandalo che ha colpito il fratello di re Carlo III . Come scrive ansa.it
Gb, il principe Andrea potrebbe dover affrontare un dibattito parlamentare sulla sua condotta - Il principe Andrea potrebbe affrontare un dibattito parlamentare sulla sua condotta, nonostante il governo si sia finora rifiutato di dedicargli tempo nella Camera dei Comuni. Scrive msn.com
Gb, bufera su Andrea: pubblicate nuove mail inviate a Epstein - Emersi i contenuti di nuove email, pubblicate dal Guardian, scambiate dall’ex duca di York Andrea, con il finanziere americano Jeffrey Epstein nel 2010, un anno dopo il primo arresto di Epstein per ... Si legge su ilsole24ore.com