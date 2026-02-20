Uno studio pubblicato su The Lancet rivela che in Gaza, nei primi 16 mesi di conflitto, si sono verificati circa 75.000 decessi violenti. Questa cifra è superiore del 35% rispetto ai dati ufficiali del Ministero della Salute palestinese, che aveva riportato numeri più bassi. Il rapporto indica che molte morti non sono state registrate correttamente, lasciando sotto traccia la vera portata delle violenze. I ricercatori sottolineano che le stime ufficiali potrebbero aver sottostimato le perdite umane nella regione.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet rivela che il numero di morti violente nel conflitto a Gaza durante i primi 16 mesi di guerra è stato significativamente più alto rispetto alle cifre ufficiali fornite all’epoca dal Ministero della Salute palestinese. La ricerca, intitolata Violent and non-violent death tolls for the Gaza conflict: new primary evidence from a population-representative field survey, è stata condotta da un team internazionale guidato dal professor Michael Spagat della Royal Holloway, University of London, insieme a Jon Pedersen, Khalil Shikaki del Palestinian Center for Policy and Survey Research, Michael Robbins, Eran Bendavid, Håvard Hegre e altri esperti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gaza, lo studio di Lancet: 75mila morti violente nei primi 16 mesi, il 35% in più delle cifre ufficiali

Lancet: “A Gaza 75200 morti nei primi 16 mesi di bombardamenti. Il 34% in più rispetto alle stime palestinesi”Secondo uno studio pubblicato su Lancet, a Gaza sono morte 75.

Vaccini mRNA in gravidanza: studio USA esclude rischi di autismo e problemi neurologici nei bambini nei primi 30 mesi.Uno studio condotto negli Stati Uniti ha dimostrato che i vaccini mRNA durante la gravidanza non aumentano il rischio di autismo nei bambini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.