Lancet | A Gaza 75200 morti nei primi 16 mesi di bombardamenti Il 34% in più rispetto alle stime palestinesi

Secondo uno studio pubblicato su Lancet, a Gaza sono morte 75.200 persone nei primi 16 mesi di bombardamenti, con un aumento del 34% rispetto alle stime palestinesi. La ricerca evidenzia come i civili siano stati maggiormente coinvolti, con molti bambini tra le vittime. La guerra ha causato danni enormi alle strutture sanitarie e alle case, lasciando la popolazione in condizioni di grande emergenza. Mentre a Washington si svolge la prima riunione del Board of Peace di Trump, la situazione nel territorio rimane estremamente critica.

Mentre a Washington va in scena la prima riunione del contestato Board of peace di Trump, un nuovo studio di Lancet Global Health scatta una nuova e più drammatica fotografia della catastrofe di Gaza. Secondo lo studio intitolato Gaza Mortality Survey (Gms) solo nei primi 16 mesi di bombardamenti israeliani sono state uccise 75mila e 200 persone, ossia il 3,4% di tutta la popolazione della Striscia prima del 7 ottobre. Una cifra di gran lunga superiore alle stime fornite all’epoca dal Ministero della salute palestinese, che invece parlavano di circa 49mila persone uccise. Allo stesso tempo la prestigiosa rivista scientifica conferma l’accuratezza dei dati delle autorità palestinesi per quanto riguarda la suddivisione per genere ed età delle vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lancet: “A Gaza 75200 morti nei primi 16 mesi di bombardamenti. Il 34% in più rispetto alle stime palestinesi” Israele torna a colpire Gaza: 14 morti nei bombardamenti e la “Fase 2” si allontanaNella notte tra l'8 e il 9 gennaio, Israele ha condotto nuovi attacchi aerei e missilistici su Gaza, causando almeno 14 vittime. Leggi anche: In Abruzzo più di 8 milioni di turisti nei primi 10 mesi del 2025: +22,52% rispetto allo scorso anno Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Gaza death toll was a third higher than official figures, says Lancet studyNumber of violent deaths in first 16 months of genocide was over 75,000 - far exceeding conservative health ministry estimates, research finds ... middleeasteye.net Studies estimate Gaza death toll over 75,000, around 35% above official count: ReportGaza Mortality Survey estimates over 75,000 deaths by early 2025, surpassing MoH figures. The Lancet Global Health details rising toll and healthcare collapse. cnbctv18.com Lancet mostrò che l'aspettativa di vita a Gaza era scesa da 75,5 a 40,6 anni: la più bassa al. Guardian fornisce oggi nuovi dettagli su 1 dei peggiori crimini del nostro tempo. Chi ridimensiona/giustifica ciò è un antiPalestinianista: va trattato come trattiamo gli x.com Jason Burke, The Guardian, 9 febbraio 2026 Secondo uno studio pubblicato mercoledì sulla rivista medica Lancet, nei primi 16 mesi dei due anni di guerra a Gaza sono state uccise più di 75.000 persone, almeno 25.000 in più rispetto al bilancio delle vittime facebook