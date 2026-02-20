Gaza | l’Italia al tavolo Tajani rivendica un ruolo da protagonista

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia entrerà nel nuovo “Board of Peace” proposto dagli Stati Uniti per Gaza, a causa della crescente tensione nella regione. Tajani ha spiegato che Roma vuole contribuire alla stabilità, ma senza perdere la propria autonomia. Durante una conferenza, ha sottolineato come il governo italiano voglia mantenere un ruolo indipendente nel processo di pace, coinvolgendo anche altri attori internazionali. La decisione arriva dopo settimane di consultazioni e discussioni con alleati europei e mediatori regionali.

