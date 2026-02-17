Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che l’Italia parteciperà ai tavoli negoziali a Gaza per mantenere un ruolo attivo nella situazione. La sua presenza deriva dalla volontà di contribuire alle trattative e di sostenere le operazioni sul campo. Durante l’audizione alla Camera, Tajani ha sottolineato che il nostro Paese ha deciso di essere presente, anche se senza grande clamore mediatico, per garantire un supporto concreto.

C’è poco clamore nelle comunicazioni alla Camera del ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel senso che al di là della formula con cui l’Italia sarà nel board per Gaza, contava esserci. E Roma sarà presente come osservatore. Per cui la presenza del titolare della Farnesina dinanzi ai deputati ( dopo il vertice a Palazzo Chigi di ieri pomeriggio) si rivela esercizio dialettico per ricordare ciò che è già noto: ovvero che l’Italia condanna ogni annessione della Cisgiordania, che sin dal principio ha lavorato con gli altri partner per la pace a Gaza, che è stata in prima fila dal punto di vista umanitario, che si tratta di un impegno destinato ad aumentare e che semmai la sua assenza al tavolo della pace sarebbe stato contrario allo spirito dell’articolo 11 della nostra carta costituzionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Addestramento e presenza ai tavoli negoziali. Il ruolo dell’Italia a Gaza spiegato da Tajani

Gli Usa invitano l’Italia a diventare membro fondatore della forza di sicurezza a Gaza: niente truppe ma addestramento e ruolo politicoGli Stati Uniti hanno invitato l’Italia a diventare membro fondatore della futura Forza Internazionale di Stabilizzazione per Gaza.

Meloni: “La presenza dell’Italia in Groenlandia? Da discutere in ambito Nato. Disponibili per il board per Gaza”Giorgia Meloni ha affermato che la presenza dell’Italia in Groenlandia può essere discussa all’interno della NATO, senza intenti divisivi rispetto agli Stati Uniti.

