sotto sfratto diventa un piromane

È sotto sfratto, per vendetta si trasforma in piromane e per otto volte dà fuoco al palazzo nel quale è collocato l’appartamento da cui dovrebbe andarsene. È stato stanato l’autore dei roghi a ripetizione innescati da un anno a questa parte nel condominio di via Montello in città, un edificio di proprietà del Comune e gestito da Aler al centro di una sequenza incredibile di sgomberi, intossicati, interventi dei pompieri. Si parla di un 74enne bresciano, un inquilino appunto, che per sua stessa ammissione ha manomesso ripetutamente i quadri elettrici condominiali innescando incendi per vendicarsi del provvedimento nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
