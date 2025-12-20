Donna incinta e 3 bambini sotto sfratto a Cisanello
"Il Comune deve dare una casa di emergenza abitativa e non un’albergazione a tempo, a questa donna incinta e madre di altri minori". Lo chiedono le Usb durante un picchetto anti sfratto nel quartiere di Cisanello. "La famiglia è in odore di sfratto - continuano. Nel nucleo familiare sono presenti altri minori e la madre è all’ottavo mese di gravidanza. Gravidanza che i medici segnalano ad alto rischio. Nonostante varie difficoltà la famiglia ha sempre pagato le mensilità con puntualità ma ora il contratto è scaduto e la proprietà vuole ricavare dall’alloggio profitto maggiore. La famiglia è in graduatoria per una casa di emergenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Donna incinta e 3 bambini sotto sfratto a Cisanello - "Il Comune deve dare una casa di emergenza abitativa e non un'albergazione a tempo, a questa donna incinta e madre di altri minori".
